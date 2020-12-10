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Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
Фото: depositphotos.com

Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска

Виктория Родимкина

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в несколько подразделений администрации Красноярска. Об этом сообщает РБК со ссылкой на департамент информационной политики в четверг, 10 декабря.

— В чем причина и прочее, вам только правоохранительные органы смогут прокомментировать. В двух департаментах (проводились проверки — прим. «ВМ»), — говорится в сообщении.

Кроме того, РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы мэрии сообщает, что оперативные мероприятия провели в департаменте градостроительства и в департаменте муниципального имущества и земельных отношений. Причину проверки там не пояснили.

Ситуацию также отказались комментировать в пресс-службе краевого управления ведомства.

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