Почти 165 тысяч рублей вернули жителям Москвы за услугу вывоза мусора

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Десёновское, жилой комплекс Андерсен, улица Нильса Бора, 2 Карта всех событий

Жителям столицы вернули около 165 тысяч рублей за навязанную управляющей организацией услугу вывоза мусора. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает пресс-служба Мосжилинспекции.

Уточняется, что в ведомство обратились жильцы домов 2 и 9 на улице Нильса Бора поселения Десеновское.

В результате рассмотрения документов, которые были представлены управляющей компанией, стало известно, что расходы на вывоз мусора на территории Москвы включаются в ставку «содержание и ремонт общего имущества».

При этом решение общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах по данным адресам не принимали. Мосжилинспекция выдала предостережение о недопустимости нарушений жилищного законодательства, а также обязала провести перерасчет платы за дополнительные услуги.

На данный момент горожанам вернули 164 847 рублей.

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