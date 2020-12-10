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Визитку Путина продают в интернете за 550 тысяч рублей
Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

Визитку Путина продают в интернете за 550 тысяч рублей

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Визитку президента России Владимира Путина выставили на продажу в интернете за 550 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объявление о продаже в четверг, 10 декабря.

Визитка принадлежала Владимиру Путину еще во времена его работы в мэрии Санкт-Петербурга.

Уточняется, что продавец готов скинуть только 50 тысяч от первоначальной цены.

— Оригинал. Состояние хорошее. С 2004 года лежала в кошельке, — говорится в сообщении.

На черно-белой визитке указана должность Путина — заместитель мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии, а также его контактные данные.

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