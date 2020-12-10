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Суд заочно приговорил организатора энергоблокады Крыма к 19 годам колонии
Фото: pixabay.com/ru

Суд заочно приговорил организатора энергоблокады Крыма к 19 годам колонии

Виктория Родимкина

Происшествия

Верховный суд Крыма признал украинского бизнесмена Ленура Ислямова виновным в организации энергоблокады полуострова и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда в четверг, 10 декабря.

Помимо этого, суд взыскал с него свыше 52 миллионов рублей, удовлетворив гражданские иски крымского управления МЧС, минздрава республики и ряда организаций.

Ленур Ислямов весной 2014 года занимал пост вице-премьера Крыма, однако его отправили в отставку за неэффективную работу. После этого он уехал на Украину. Позднее бизнесмену предъявили заочное обвинение в диверсии, которая привела к полному обесточиванию полуострова. Из-за подрыва опор из строя вышли все четыре линии электропередачи, идущие с Украины. В Крыму был введен режим ЧС.

Кроме того, Ислямов является фигурантом уголовного дела о создании незаконного крымско-татарского вооруженного формирования.

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