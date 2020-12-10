«Умные» камеры в метро смогут находить москвичей, которым требуется медпомощь

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В 2021 году «умные» камеры в столичном метро смогут находить людей, которым срочно нужна помощь медиков. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Как отметил глава ведомства Максим Ликсутов, власти постараются автоматизировать сервис и сделать все для того, чтобы оперативно оказать медицинскую помощь горожанам.

Ранее сообщалось, что систему Face ID начнут использовать для оплаты проезда в столичном метрополитене в следующем году. Уточняется, что метро предоставит инфраструктуру, которая связана с биометрией. Личные платежные данные граждан будут храниться в банках.

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