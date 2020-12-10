Хоспис «Дом с маяком» в Москве обжалует решение суда о штрафе в 200 тысяч рублей

Фото: Следственный комитет РФ

Хоспис «Дом с маяком» в столице планирует обжаловать решение суда о штрафе в размере 200 тысяч рублей. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщила пресс-секретарь учреждения Софья Харькова в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Она уточнила, что главный врач хосписа Григорий Климов сказал, что шансов на обжалование мало. У организации нет денег для того, чтобы оплатить штраф.

Ранее сообщалось, что Зюзинский суд Москвы оштрафовал учреждение на 200 тысяч рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов. Наказание не предусматривает конфискацию наркотических средств.

Представители «Дома с маяком» просили ограничиться предупреждением, но суд решил, что в материалах дела не усмотрена совокупность обстоятельств, предусмотренная КоАП РФ, которая позволяет назначить наказание в виде предупреждения. Согласно данной статье хоспису грозил штраф до 400 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

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