Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Хоспис «Дом с маяком» в Москве обжалует решение суда о штрафе в 200 тысяч рублей
Фото: Следственный комитет РФ

Хоспис «Дом с маяком» в Москве обжалует решение суда о штрафе в 200 тысяч рублей

Юлия Ямпольская

Происшествия

Хоспис «Дом с маяком» в столице планирует обжаловать решение суда о штрафе в размере 200 тысяч рублей. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщила пресс-секретарь учреждения Софья Харькова в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Она уточнила, что главный врач хосписа Григорий Климов сказал, что шансов на обжалование мало. У организации нет денег для того, чтобы оплатить штраф.

Ранее сообщалось, что Зюзинский суд Москвы оштрафовал учреждение на 200 тысяч рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов. Наказание не предусматривает конфискацию наркотических средств.

Представители «Дома с маяком» просили ограничиться предупреждением, но суд решил, что в материалах дела не усмотрена совокупность обстоятельств, предусмотренная КоАП РФ, которая позволяет назначить наказание в виде предупреждения. Согласно данной статье хоспису грозил штраф до 400 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Читайте также: Facebook заплатила штраф в 4 миллиона рублей, назначенный столичным судом

штрафМосквасуд
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Новые технологии помогают врачам

Борис Громов
Борис Громов

Мне до сих пор снится Афганистан

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Зачем Украина сыплет угрозами

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Все мнения
О проекте