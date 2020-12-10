Выброс солнечной плазмы достиг окрестностей Земли

Фото: NASA

Выброшенное Солнцем в понедельник облако плазмы достигло Земли. Явление зафиксировали орбитальные спутники примерно в четыре часа утра по московскому времени. Внутри этого облака планета проведет около суток, об этом Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщила на своем сайте.

По предварительным исследованиям, когда Земля пройдет через облако, в работе систем связи могут возникнуть перебои, усилятся северные сияния. Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН пишут, что магнитное поле Земли будет находиться в возмущенном состоянии около суток. Это вызовет слабые и умеренные магнитные бури.

Сильное влияние выброса солнечной плазмы связано с положением звезды. В понедельник область выброса «смотрела» прямо на Землю.

— Область полярных сияний смещена в сторону западного полушария и накроет почти всю северную часть Канады. На территории нашей страны сияния, судя по фактической ситуации, можно будет наблюдать лишь в наиболее северных географических регионах, — добавили ученые.

Специалисты считают, что в ближайшие пять лет Земле предстоит пережить еще более сильные выбросы. Солнечная активность звезды изменяется 11-летними циклами. И в ближайшие несколько лет звезда будет выходить из «спячки».

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