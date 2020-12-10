Стационар с вертолетной площадкой построят для Боткинской больницы

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2-й Боткинский пр-д, 5 Карта всех событий

На территории Боткинской больницы откроют новый семиэтажный корпус. Об этом сообщил комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

— Открытие скоропомощного корпуса ГКБ имени Боткина позволит увеличить оперативность и повысить качество лечения при травмах, ожогах, отравлениях и других случаях, требующих экстренной помощи, — заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание будет расположено на территории Боткинской больницы рядом с выездом на ул. Поликарпова. Площадь семиэтажного стационарного комплекса составит 16 тысяч квадратных метров. Рабочие уже приступили к работе с сетями электроснабжения и постройке котлована. Строительство планируют завершить в 2022–2023 годах.

— Изначально срок был 2023 год, но мы приложим все усилия, чтобы сдать комплекс в 2022 году, — добавил Загрутдинов.

Для авиамедицинских бригад на крыше стационара будет создана вертолетная площадка. Там смогут приземляться специалисты, которые госпитализируют пациентов с тяжелыми заболеваниями и травмами.

Новый корпус Боткинской больницы будет предназначен для получения экстренной медицинской помощи. Пациенты будут находиться в стационаре в течение первых суток, затем в зависимости от состояния их будут направлять домой или переводить в профильное отделение больницы.

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