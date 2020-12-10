Четыре поликлиники по новому стандарту введут в эксплуатацию в Москве в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице четыре поликлиники по новому стандарту введут в эксплуатацию в 2021 году. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в следующем году также должны быть введены востребованные в условиях пандемии коронавируса две подстанции скорой помощи.

— Из знаковых объектов на следующий год мы планируем ввести в эксплуатацию вторую очередь больницы в Коммунарке, она будет включать в себя детскую больницу, роддом и амбулаторно-поликлинический комплекс, — цитирует Загрутдинова агентство городских новостей «Москва».

Руководитель ведомства также добавил, что в 2021 году специалисты приступят к строительству двух поликлиник на территории ЗИЛа и на Игральной улице.

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