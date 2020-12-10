Полиция пресекла попытку оппозиции штурмовать Дом правительства в Ереване

Фото: police.am / Официальный сайт полиции Республики Армения

Сотрудники полиции Еревана пресекла попытку штурма оппозиционными активистами Дома правительства Армении. Об этом сообщает издание «Известия» в четверг, 10 декабря.

Отмечается, что оппозиционеры предприняли незначительную попытку штурма здания, но полиция ее пресекла. В результате были задержаны десятки человек.

Ранее сообщалось, что у здания правительства в Ереване собралась примерно сотня митингующих, которые потребовали встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном у дверей кабмина.

Напомним, митинги проходят в Армении с 10 ноября после подписания главой правительства республики совместного с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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