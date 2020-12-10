Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Полиция пресекла попытку оппозиции штурмовать Дом правительства в Ереване
Фото: police.am / Официальный сайт полиции Республики Армения

Полиция пресекла попытку оппозиции штурмовать Дом правительства в Ереване

Евгения Звощик

В мире

Сотрудники полиции Еревана пресекла попытку штурма оппозиционными активистами Дома правительства Армении. Об этом сообщает издание «Известия» в четверг, 10 декабря.

Отмечается, что оппозиционеры предприняли незначительную попытку штурма здания, но полиция ее пресекла. В результате были задержаны десятки человек.

Ранее сообщалось, что у здания правительства в Ереване собралась примерно сотня митингующих, которые потребовали встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном у дверей кабмина.

Напомним, митинги проходят в Армении с 10 ноября после подписания главой правительства республики совместного с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Дополнительные силы российских спасателей прибыли в Степанакерт

оппозициямитингАрмения
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональд Трамп — всадник апокалипсиса

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Новые технологии помогают врачам

Борис Громов
Борис Громов

Мне до сих пор снится Афганистан

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Зачем Украина сыплет угрозами

Все мнения
О проекте