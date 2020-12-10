Главы МИД России и ОАЭ обсудят развитие двусторонних связей

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Главы МИД России и ОАЭ обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, арабо-израильский конфликт и перспективы стабилизации в зоне Персидского залива. Встреча пройдет в Москве в понедельник, 14 декабря.

— Главы МИД двух стран проведут обстоятельную сверку часов по ситуации в Сирии, Ливии, ситуации в арабо-израильском урегулировании, другим аспектам региональной повестки дня, — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, министры иностранных дел уделят особое внимание разрешению конфликтов, сохраняющихся на Ближнем Востоке и Севере Африки. Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ Анвар Гаргаш также обсудят перспективы устойчивой стабилизации в зоне Персидского залива.

— Планируется обсудить весь комплекс вопросов поступательного развития многоплановых двусторонних связей, особый характер которых был закреплен в подписанной 1 июня 2018 декларации о стратегическом партнерстве между нашими странами, будут подведены промежуточные итоги совместной работы по практической реализации договоренностей, которые были достигнуты по итогам государственного визита президента РФ в Абу-Даби в октябре 2019 года и других контактов на высшем уровне, — приводит ТАСС слова Захаровой.

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