Власти Москвы решили проблемы почти 19 тысяч обманутых дольщиков с 2011 года
Проблемы около 18,9 тысячи обманутых дольщиков по 44 объектам решили в столице с 2011 года. Об этом в четверг, 10 декабря, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, данную работу осуществляет правительство города по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Для ускорения темпов работы необходимы дополнительные средства.
Бочкарев отметил, что в 2020 году было достроено более семи объектов. В настоящее время идет передача ключей будущим жильцам, сообщает ТАСС.
Ранее Бочкарев рассказал, что за десять лет в Москве были построены 94 объекта здравоохранения.
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