Власти Москвы решили проблемы почти 19 тысяч обманутых дольщиков с 2011 года

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Проблемы около 18,9 тысячи обманутых дольщиков по 44 объектам решили в столице с 2011 года. Об этом в четверг, 10 декабря, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, данную работу осуществляет правительство города по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Для ускорения темпов работы необходимы дополнительные средства.

Бочкарев отметил, что в 2020 году было достроено более семи объектов. В настоящее время идет передача ключей будущим жильцам, сообщает ТАСС.

Ранее Бочкарев рассказал, что за десять лет в Москве были построены 94 объекта здравоохранения.

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