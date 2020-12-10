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Власти Москвы решили проблемы почти 19 тысяч обманутых дольщиков с 2011 года
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы решили проблемы почти 19 тысяч обманутых дольщиков с 2011 года

Кирилл Николаев

Город

Проблемы около 18,9 тысячи обманутых дольщиков по 44 объектам решили в столице с 2011 года. Об этом в четверг, 10 декабря, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, данную работу осуществляет правительство города по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Для ускорения темпов работы необходимы дополнительные средства.

Бочкарев отметил, что в 2020 году было достроено более семи объектов. В настоящее время идет передача ключей будущим жильцам, сообщает ТАСС.

Ранее Бочкарев рассказал, что за десять лет в Москве были построены 94 объекта здравоохранения.

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обманутые дольщикиМоскваАндрей Бочкарев
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