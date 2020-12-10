Появилась новая тенденция менять обручальные кольца каждые 5–10 лет

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Ювелир Максим Ломоносов рассказал о новой тенденции среди женатых пар: многие супруги начали менять свадебные кольца раз в 5–10 лет на годовщину бракосочетания, пишет NEWS.ru.

Решение поменять кольца часто принимают люди, которые женились в 90-е годы, когда выбор ювелирных изделий был невелик и многие серьезно обеднели, отметил Ломоносов.

— Когда люди женятся, у них не всегда есть деньги на что-то хорошее и дорогое. Вначале они обходятся простыми украшениями. После нескольких лет брака покупаются более дорогие кольца — из белого золота, с бриллиантами, из керамики, — сказал ювелир.

Он добавил, что чаще всего украшения покупают из золота красноватого оттенка, чуть меньшее количество — из белого золота, еще реже из желтого золота, а самыми редкими считаются кольца из керамики или серебра.

Ранее ФАН писало, что с 1 декабря 2020 года в России начался тест по маркировке ювелирных изделий из драгоценных металлов, инициаторами создания подобной системы выступили правоохранительные органы. Таким образом они хотят сократить хищение золота, начиная от добычи и заканчивая поступлением его на ювелирный завод.

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