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Жителям Подмосковья напомнили о вредных новогодних традициях, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов перечислил предновогодние привычки, которые могут навредить здоровью.

Эксперт советует не затевать генеральную уборку 31 декабря, так как это может стать поводом для стресса. Затем врач рекомендует выбрать только один напиток, которым стоит проводить старый год, а потом встретить новый, чтобы избежать интоксикации. Специалист не советует открывать окна и двери, чтобы впустить в дом Новый год, так это может привести к простуде.

— Гораздо лучше, встретив Новый год, потанцевать или выйти на свежий воздух и запустить салют — со всеми мерами предосторожности, разумеется, — считает Асанов.

Также специалист рекомендует отказаться от традиционного салата оливье, так как это очень тяжелое и калорийное блюдо.

Исследователи из Швеции дали советы, как правильно давать новогодние обещания. Специалисты считают, что на успех влияет правильность формулировки своих целей. В результате эксперимента специалисты выяснили, что успеха добились те, чьи желания были направлены на приближение цели, сообщает Nation News.

Ранее Newinform рассказал, что в Нижегородской области запретил банкеты в санаториях на Новый год.

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