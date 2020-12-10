Голикова призвала россиян отпраздновать Новый год в кругу близких

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила граждан России ограничить празднование Нового года близким кругом людей. Об этом она заявила во время брифинга в четверг, 10 декабря.

Кроме того, она призвала россиян соблюдать масочный режим в общественных местах и ограничить путешествия в регионы и страны, где уровень заболеваемости COVID-19 находится на очень высоком уровне.

Вице-премьер отметила, что в этом случае вместе с начавшейся вакцинацией населения удастся победить «этот страшный недуг», передает РИА Новости.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что примерно 6,9 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступят в гражданский оборот в период с декабря по конец февраля.

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