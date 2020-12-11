Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Около 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Около 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове отменили три рейса. В свою очередь в Шереметьеве задержаны четыре рейса и шесть отменены. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и три отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Читайте также: Самолет Омск — Москва вынужденно сел в Екатеринбурге из-за смерти пассажира

аэропортыотмена и задержка рейсовМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Помидорные войны: империя наносит ответный удар

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Запомните его имя

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональд Трамп — всадник апокалипсиса

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Все мнения
О проекте