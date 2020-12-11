Около 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове отменили три рейса. В свою очередь в Шереметьеве задержаны четыре рейса и шесть отменены. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и три отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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