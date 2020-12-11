Мишустин подписал распоряжение об увеличении числа автомобилей скорой помощи в регионах

Михаил Мишустин сообщил, что более 180 автомобилей скорой медицинской помощи будет дополнительно приобретено / Фото:government.ru / Сайт правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительной закупке автомобилей скорой помощи для регионов к концу 2020 года. Об этом сообщается на сайте правительства РФ в четверг, 10 декабря.

— Парк автомобилей скорой медицинской помощи в регионах будет увеличен до конца 2020 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, —сказано в сообщении.

Отмечается, что на закупку новых автомобилей направят около 600 миллионов рублей.

На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусом 7 декабря Мишустин заявил, что система здравоохранения и службы скорой помощи испытывают большую нагрузку на фоне пандемии и по поручению президента кабинет министров помогает регионам расширять парк автомобилей скорой помощи.

Также он сообщил, что более 180 машин скорой медицинской помощи дополнительно приобретут для Псковской, Кировской, Тульской областей, Краснодарского края и Чувашии.

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