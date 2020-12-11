Жителя Клина задержали по подозрению в нападении на сотрудника пункта приема металла

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Полиция в Клину задержала местного жителя, которого подозревают в совершении разбойного нападения на пункт приема металла. Об этом сообщается на сайте «МВД-Медиа» в пятницу, 11 декабря.

В полицию поступило заявление от сотрудника пункта приема металла на улице Дурыманова о том, что неизвестный мужчина ворвался в помещение и нанес ему два удара предметом, похожим на нож, после чего он украл 70 тысяч рублей и скрылся.

Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники задержали по месту жительства подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель.

При обыске квартиры злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли орудие преступления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемого заключили под стражу.

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