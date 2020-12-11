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Синоптики сообщили о погоде в Москве 11 декабря
Фото: mos.ru / пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Синоптики сообщили о погоде в Москве 11 декабря

Юлия Курганова

Город

В пятницу, 11 декабря, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус шести до минус четырех градусов. В Подмосковье температура ожидается от девяти до четырех градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что фон атмосферного давления в столичном регионе сохранится высокий, несмотря на постепенное понижение. Кислородный режим благоприятный, содержание кислорода в приземном слое воздуха в течение дня высокое. Для молодых, практически здоровых людей с хорошими адаптационными механизмами организма — это индифферентная погода, которая является тренирующий, оказывает благоприятное влияние на состояние, активность и настроение.

Для метеозависимых людей колебания атмосферного давления в сочетании с возмущенным геомагнитным фоном являются внешними нагрузочными факторами. Такие условия могут провоцировать сосудистые спазмы, сильные головные боли, боли в области сердца, тахикардия, приступы стенокардии. Также при повышенной влажности воздуха и понижении температуры возрастает вероятность дискомфортного теплоощущения, усиливается влияние на слизистую носоглотки, возрастает вероятность острых респираторных и простудных заболеваний.

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