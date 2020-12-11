Москвичам рассказали о программе пятого сезона проекта «Бизнес-уик-энд»

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В столице продолжается набор участников пятого сезона проекта «Бизнес-уик-энд», в рамках которого пользователи бесплатно посещают образовательные курсы и тренинги по основам ведения бизнеса. Занятия рассчитаны на молодых людей в возрасте от 16 до 27 лет.

Как отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, проект популярен среди старшеклассников и студентов, а также выпускников московских вузов.

— В этом году такие курсы окончили около 33 тысяч человек. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией обучение проводят в режиме онлайн. Программа сформирована таким образом, что слушатели получают только самые необходимые знания и навыки, которые потребуются для запуска и развития собственного дела, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Обучение на проекте продлится до февраля 2021 года. Желающие присоединиться могут попасть в два потока.

Всего в рамках «Бизнес-уик-энда» предусмотрено три этапа, среди которых вводный видеоурок для новичков, курс «Преакселератор» для тех, кто хочет создать бизнес-модель компании, а также продвинутый курс «Акселератор»​, помогающий развить собственное дело.

Вводный урок можно посмотреть до 20 декабря включительно. Лекция окажется полезной для тех, кто только начал знакомство с бизнесом. На занятии расскажут о том, как правильно изучать потребности и тренды рынка, искать нишу для своего бизнеса и оценивать финансовый потенциал стартап-проекта.

Ко второму этапу могут присоединиться пользователи, которые прослушали вводную лекцию, а также имеют опыт создания стартапов.

Пройти обучение на продвинутом курсе «Преакселератор» смогут два потока слушателей, первый — с 14 декабря по 7 февраля, второй — с 21 декабря по 14 февраля. В каждом потоке может быть не более 250 человек. Регистрация открыта до 21 декабря.​

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