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Главархив опубликовал редкие документы о 20 утраченных храмах и часовнях Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Главархив опубликовал редкие документы о 20 утраченных храмах и часовнях Москвы

Юлия Ямпольская

Город

Проект по выявлению уникальных документов, которые связаны с историческим обликом Москвы, запустили Главархив столицы и Госинспекция по недвижимости. В течение двух месяцев работы они обнаружили проектную документацию на 20 городских церквей и часовен, которые были утрачены в 1920 — 1930-х годах.

Все материалы уже доступны на сайте архивного ведомства. Их можно найти в разделе «Уникальные документы». Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, жители столицы с помощью проекта смогут представить, каким был город в начале XX века.

— Документы о 20 давно утраченных храмах и часовнях представляют историческую ценность, а публикация этих документов позволит горожанам познакомиться с жемчужинами храмового зодчества, которые сейчас уже нельзя увидеть. В планах — продолжить работу и открыть новые уникальные документы о Москве, — уточнила Анастасия Ракова.

Также заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в данном проекте Госинспекция по недвижимости выступила в роли эксперта.

—Проводится всесторонняя оценка значимости и уникальности документов исходя из обстоятельств их создания, авторства конкретного архитектора, культурно-исторической значимости и ряда других критериев, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Среди документов самыми интересными оказались планы часовни при церкви Святого Василия Кесарийского с автографом великого архитектора Федора Шехтеля, цветные акварельные планы и рисунки фасада Троицкой церкви в Больших Лужниках, а также рисунки иконостаса, находившегося в приделе церкви Святого Николая на Мясницкой.

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