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«Дурь и капризы»: Соседов рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для жизни
Фото: Скриншот видео ТК «Россия»

«Дурь и капризы»: Соседов рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для жизни

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов признался журналистам, что имеет весьма скромные запросы на жизнь, а его ежемесячные траты обычно не превышают 50 тысяч рублей.

Такую неприхотливость Соседов объяснил тем, что является человеком советской закваски и не мечтает о райских кущах.

Он рассказал, что живет вместе с мамой в обычной типовой квартире площадью 57 квадратных метров, а их ежемесячные траты на еду укладываются максимум в 20 тысяч рублей.

— Можно на разные суммы жить, понимаете? Можно и на 20 тысяч прожить. Минимально, наверное, могу прожить примерно на 35–40 тысяч за счет того, что своя квартира. Но это то, что называется ежемесячными тратами. Но если у тебя там путешествие, то на это уже, конечно, нужны какие-то другие деньги, безусловно. Но в путешествие же ты не ездишь каждый месяц, дай бог, два раза в год съездить. Тогда это уже не 35 тысяч, а больше, — заметил телеведущий.

По его словам, максимального показателя в этой ситуации быть не может, так как сумма, которую тратят люди, зависит от их испорченности. Так, некоторым для счастья нужны вертолеты, золотые унитазы и хоромы в 300 квадратов. Кинокритик же готов обойтись малым: теплой квартирой, едой и приличной одеждой.

— Все что свыше — это уже дурь, капризы, — цитирует Соседова Пятый канал.

Напомним, недавно телеведущий раскрыл подробности съемок проекта «Суперстар! Возвращение» и пожаловался на нападки в свой адрес со стороны певицы Лолиты.

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