Полиция пресекла производство и реализацию контрафактных ювелирных изделий в Москве

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Столичные полицейские пресекли деятельность группы, которая специализировалась на изготовлении и реализации ювелирных изделий под видом известного бренда. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает МВД Медиа со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

Уточняется, что правоохранители вышли на след злоумышленников, которые взяли в аренду несколько помещений в городе. Там они создавали контрафактные украшения и сбывали их через интернет-магазин по цене в три–четыре раза ниже стоимости оригиналов.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).

— В ходе обысков в офисных, производственных и жилых помещениях обнаружены драгоценные металлы и камни, а также готовые украшения, предварительная стоимость которых превышает десять миллионов рублей, — рассказала Ирина Волк.

На данный момент фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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