Составлен рейтинг самых популярных новогодних подарков среди россиян

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В канун Нового года россияне чаще всего интересуются электроникой и товарами для дома. На основе данных о заказах с 1 по 31 декабря 2019 года эксперты выяснили, какие товары пользовались наибольшей популярностью.

— Традиционно наибольший рост спроса приходится на электронику. В прошлом году пик интереса к категории был зафиксирован 23 декабря — за две недели (с 9 по 23 декабря) количество заказов гаджетов выросло в два раза. Чаще всего россияне покупали портативную технику, в основном наушники и умные колонки, — говорится в исследовании онлайн-сервиса «Яндекс.Маркет», результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Вторую строку в прошлогоднем рейтинге заняли товары для дома. Пик интереса к категории исследователи зафиксировали 22 декабря. За две недели количество заказов в категории выросло почти на 50 процентов. Посуду и кухонные принадлежности — наборы ножей, сковороды и столовые сервизы — клиенты покупали чаще всего. Средний чек составил около 1,4 тысячи рублей.

Третье место заняли товары для красоты. Высокий спрос был на продукты для ухода за лицом, телом и волосами. Обычно россияне заказывали маски для лица, патчи для глаз и филлеры для волос, а средний чек составлял 1060 рублей.

Исследователи выяснили, что и среди бытовой техники россияне предпочитают товары для красоты: электрические зубные щетки, напольные весы и машинки для стрижки. Средний чек в категории был на уровне 2,3 тысячи рублей.

Ранее эксперт назвал необычные подарки, которые россияне хотят получить на Новый год.

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