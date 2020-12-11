Военное положение в Азербайджане отменили

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В Азербайджане отменили военное положение. Соответствующее решение принял Милли Меджлис (парламент) страны, оно начнет действовать в полночь.

Как сообщает РИА Новости, в пятницу, 11 декабря, на заседании парламента обсуждался вопрос «Об утверждении указа президента Азербайджанской Республики «Об отмене военного положения». В результате отмену военного положения, введенного 28 сентября вследствие обострения ситуации в Нагорном Карабахе, утвердили.

Указ обретет силу с полуночи 12 декабря (23:00 по Москве, 11 декабря, — прим. «ВМ»).

Напомним, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно соглашению, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развернут российский миротворческий контингент.

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