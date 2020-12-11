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ЦБ лишил страховщика «Спасские ворота — М» лицензии на ОМС
Фото: Центральный банк России

ЦБ лишил страховщика «Спасские ворота — М» лицензии на ОМС

Ростислав Зубков

Общество

Центробанк отозвал у АО «Страховая группа «Спасские ворота — М» лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования. Об этом говорится в соответствующем приказе регулятора.

По его данным, страховщик нарушил требования инвестирования активов и порядок вливания собственных средств, что ставит застрахованные лица в неудобное и рискованное положение.

— Величина не соответствующих требованиям данных перечня и порядка активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, составляет более 20 процентов от величины собственных средств (капитала) страховщика, — пояснили в Банке России.

Случившееся, как отмечают в ЦБ, может подрывать права и интересы застрахованных лиц, а также стабильность рынка ОМС.

Отметим, что еще в январе 2020 года страховщик добровольно отказался от лицензии, хотя в декабре прошлого года и в апреле этого организация переоформляла лицензию.

АО «Спасские ворота — М» работает на рынке медицинского страхования с 1992 года. С того момента в компании и ее филиалах были застрахованы свыше 3,3 миллиона человек.

Этим утром регулятор также лишил лицензии петрозаводский банк «Онего».

Читайте также: Центробанк аннулировал лицензию московского коммерческого банка «ФинТех»

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