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Обвиняемого в растлении ребенка педагога столичной школы уволили
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Обвиняемого в растлении ребенка педагога столичной школы уволили

Юлия Ямпольская

Происшествия

Педагога московской школы №1329, которого обвиняют в растлении девочки, уволили. Об этом сообщает директор образовательного учреждения Вероника Бурмакина.

Она рассказала, что администрация школы сотрудничает со следствием по данному делу и проводит внутреннюю проверку.

Ранее сообщалось, что учитель, работавший в одном из столичных учреждений образования, с сентября по декабрь 2020 года совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, не достигшей 14-летнего возраста. Сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего мужчину по подозрению в преступлении. В рамках следствия фигуранта проверят на причастность к совершению других возможных аналогичных случаев.

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