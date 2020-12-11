Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Кремле прокомментировали попытки Запада дискредитировать «Спутник V»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Кремле прокомментировали попытки Запада дискредитировать «Спутник V»

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Честная конкуренция всегда приветствуется, в том числе в разработке вакцины от коронавируса, но «грязные методы» в этой сфере приводят к дискредитации продукции. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, 11 декабря, комментируя нападки Запада на отечественные лекарства против ковида.

Ранее о подобном «информационном саботаже» рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, некоторые сетевые ресурсы на гранты Запада распространяют недостоверную информацию о якобы опасности вакцины «Спутник V» и массовом отказе от нее.

Песков признался, что попытки подорвать авторитет российских разработок фиксируют не только в военном ведомстве или Кремле, но и в принципе их замечают невооруженным глазом.

— Некоторые страны и их компании-гиганты фармацевтические дабы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины в различные страны, действительно, да, они прибегают иногда не к самым лицеприятным методам, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Он призвал избегать политизации этого вопроса в целях сохранения добросовестной конкуренции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: После приема вакцины Pfizer у четырех добровольцев в США парализовало лицо

вакцинаКремлькоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время вручать награды

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Спасибо деду за Победу... И квартиру

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Помидорные войны: империя наносит ответный удар

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Запомните его имя

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Все мнения
О проекте