В Кремле прокомментировали попытки Запада дискредитировать «Спутник V»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Честная конкуренция всегда приветствуется, в том числе в разработке вакцины от коронавируса, но «грязные методы» в этой сфере приводят к дискредитации продукции. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, 11 декабря, комментируя нападки Запада на отечественные лекарства против ковида.

Ранее о подобном «информационном саботаже» рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, некоторые сетевые ресурсы на гранты Запада распространяют недостоверную информацию о якобы опасности вакцины «Спутник V» и массовом отказе от нее.

Песков признался, что попытки подорвать авторитет российских разработок фиксируют не только в военном ведомстве или Кремле, но и в принципе их замечают невооруженным глазом.

— Некоторые страны и их компании-гиганты фармацевтические дабы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины в различные страны, действительно, да, они прибегают иногда не к самым лицеприятным методам, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Он призвал избегать политизации этого вопроса в целях сохранения добросовестной конкуренции.

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