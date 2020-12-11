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Австралия остановила испытания вакцины из-за ложноположительных тестов на ВИЧ
Фото: pexels.com / Gustavo Fring

Австралия остановила испытания вакцины из-за ложноположительных тестов на ВИЧ

Ростислав Зубков

В мире

Дальнейшие испытания австралийской вакцины от коронавируса приостановлены из-за ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию. Об этом заявили разработчики лекарства — Университет Квинсленда и биотехнологическая компания CSL.

Они отметили, что первая фаза испытаний препарата прошла хорошо и показала высокие результаты по эффективности и безопасности вакцины. При этом не было выявлено серьезных побочных последствий.

— Однако после консультаций с правительством Австралии CSL не будет переходить к фазе 2/3 испытаний вакцины-кандидата, — цитирует РИА Новости выдержку из релиза разработчиков.

Причиной заморозки проекта стало то, что его участники получили ложноположительные тесты на ВИЧ.

При этом отмечается, что первая фаза испытаний препарата прекращаться не будет.

Ранее власти Австралии отменили заказ на 50 миллионов доз местной вакцины от COVID-19. Власти приняли данное решение, поскольку опасаются, что информация о ВИЧ-инфекции подорвет доверие населения к программе вакцинации.

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