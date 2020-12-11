Минсельхоз РФ пообещал подготовить предложения по снижению цен на продукты
Министерство сельского хозяйства России совместно с предпринимателями и властями работает над вопросом стабилизации ситуации с ценами на ключевые продукты. Об этом глава ведомства Дмитрий Патрушев заявил в пятницу, 11 декабря.
По словам министра, по итогам дискуссий будут выработаны предложения.
— Подготовленные предложения будут представлены в ближайший понедельник, — цитирует РИА Новости Патрушева.
Он выразил уверенность, что представленные идеи позволят не только нормализовать обстановку на рынке, но и снизить стоимость социально значимой продукции.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил, что нужно для стабилизации цен на рынке продуктов.
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