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Минсельхоз РФ пообещал подготовить предложения по снижению цен на продукты
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Минсельхоз РФ пообещал подготовить предложения по снижению цен на продукты

Ростислав Зубков

Экономика

Министерство сельского хозяйства России совместно с предпринимателями и властями работает над вопросом стабилизации ситуации с ценами на ключевые продукты. Об этом глава ведомства Дмитрий Патрушев заявил в пятницу, 11 декабря.

По словам министра, по итогам дискуссий будут выработаны предложения.

— Подготовленные предложения будут представлены в ближайший понедельник, — цитирует РИА Новости Патрушева.

Он выразил уверенность, что представленные идеи позволят не только нормализовать обстановку на рынке, но и снизить стоимость социально значимой продукции.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил, что нужно для стабилизации цен на рынке продуктов.

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цены на продуктыотечественные продуктыМинсельхоз России
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