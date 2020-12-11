Власти сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в КЧР силовиков

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Состояние пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии силовиков оценивается как стабильное. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов в пятницу, 11 декабря.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

— Все медикаменты, оборудование — все есть для оказания необходимой квалифицированной медицинской помощи. Врачи ведут постоянный мониторинг, — отметил глава региона.

Он также уточнил, что угрозы для жизни раненых служителей закона нет. Темрезов добавил, что пострадавшим силовикам и семьям будет оказана материальная помощь, передает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал Mash

Ранее сообщалось, что в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики некий злоумышленник попытался попасть на территорию, где правоохранительные органы проводили оперативно-разыскные мероприятия. При попытке задержания он осуществил самоподрыв. В результате преступник скончался, а шесть силовиков были ранены.

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