Минпромторг не видит объективных причин для роста цен на продукты в России

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Минпромторг РФ объяснил рост цен на подсолнечное масло и сахар «банальной жадностью» производителей. Объективных причин для роста цен на внутреннем рынке как на эти, так и на многие другие продукты, нет. Ряд поставщиков решили воспользоваться ситуацией с пандемией для получения большей прибыли, приводит ТАСС слова замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

Он отметил, что слова производителей о росте цен на внешнем рынке несостоятельны.

— Нельзя говорить о ценах на внешних рынках: здесь выращивается сырье, здесь оно перерабатывается. Сельхозтоваропроизводители получают достаточно серьезные меры государственной поддержки. И я думаю, что тот рост цен, который произошел и на сахар, и на подсолнечное масло, он реально не имеет никаких предпосылок для внутреннего рынка. Потому что сделаны все условия для того, чтобы работать и на внутреннем рынке, и реализовывать продукцию за рубеж тоже с мерами поддержки. Поэтому нужно просто совесть иметь, — заявил Евтухов.

Уже в понедельник, по его словам, будут приняты решения по нормализации цен, включая необходимые нормативные акты.

— К решению проблемы подключены все участники товаропроводящей цепочки, и все цены будут стабилизированы на минимально возможном уровне, — сообщил замминистра.

Цены вернутся к положению, которое наблюдалось полтора-два месяца назад, и будут находиться в пределах «той инфляции минимальной, которая в этом году у нас существует».

— Если же кто-то из производителей по другим группам товаров — а сейчас у нас в проработке и в мониторинге более 100 позиций — будет предлагать повышение цен, то, безусловно, по каждому факту Федеральная антимонопольная служба будет проверять обоснованность и принимать соответствующие решения, — подчеркнул Евтухов.

Ведомства уделяют пристальное внимание росту цен на продовольственные товары после того, как в среду президент Владимир Путин потребовал обеспечить доступность дорожающих продуктов для граждан. К утру понедельника по поручению премьер-министра Михаила Мишустина будут представлены предложения по стабилизации цен. На продукцию из подсолнечника уже было принято решение о повышении экспортной пошлины.

Читайте также: Новая валюта. Какие изменения ждут рынок при появлении фьючерсов на воду