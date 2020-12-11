Станцию «Деловой центр» Солнцевской линии метро откроют для пассажиров 12 декабря

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы принял решение об открытии с 12 декабря станции метро «Деловой центр» Солнцевской линии. Раньше она была закрыта для пассажиров, а теперь станет конечной Солнцевской линии. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Кроме того, на Солнцевской линии будет увеличена парность поездов. В связи с этим в вагонах станет свободнее, а поездки пассажиров — комфортнее. Со станции «Деловой центр» Солнцевской линии жители столицы смогут пересесть на станции Московского центрального кольца (МЦК) и первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1), «Деловой центр» Большой кольцевой линии БКЛ и «Выставочная» Филевской линии.

Дептранс отметил, что после 22 декабря на БКЛ организуют «вилочное» движение. Поезда поочередно будут курсировать либо до станции «Деловой центр» БКЛ, либо до станции «Хорошевская» БКЛ.

Ранее стало известно, что с 12 по 22 декабря будут закрыты станции «Хорошевская» и «Шелепиха» БКЛ и Солнцевской линии. На участке «ЦСКА» — «Парк Победы» движения поездов не будет, а на участке «ЦСКА» — «Савеловская» они будут курсировать с увеличенным интервалом.

Также станция «Деловой центр» Солнцевской линии метро временно станет конечной для поездов, которые следуют в сторону центра. В период ограничений для пассажиров будет курсировать бесплатный автобус КМ на участке МЦК Хорошево — Полежаевская — ЦСКА.

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