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Власти Москвы опровергли информацию о привлечении казаков для охраны порядка
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Власти Москвы опровергли информацию о привлечении казаков для охраны порядка

Кирилл Николаев

Город

Привлечение казаков для охраны правопорядка в столице на новогодние праздники не планируется. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Отмечается, что оперативная обстановка в столице остается стабильной и находится под контролем правоохранительных органов. Дополнительных средств для охраны порядка не требуется, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что казаки помогут полиции в Москве следить за порядком в Новый год. При этом они пообещали никого не разгонять.

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