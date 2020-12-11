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Участники программы лояльности карты «Тройка» накопили 325 миллионов бонусов
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Участники программы лояльности карты «Тройка» накопили 325 миллионов бонусов

Кирилл Николаев

Транспорт

Участники программы лояльности карты «Тройка» «Город» за все время накопили 325 миллионов бонусов. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Пассажиры смогут потратить бонусы на проезд, мобильную связь, покупки в аптеках и еще тысячи товаров от более чем 6000 партнеров программы.

Ранее стало известно, что с 12 по 22 декабря будут закрыты станции «Хорошевская» и «Шелепиха» БКЛ и Солнцевской линии. На участке «ЦСКА» — «Парк Победы» движения поездов не будет, а на участке «ЦСКА» — «Савеловская» они будут курсировать с увеличенным интервалом.

Также станция «Деловой центр» Солнцевской линии метро временно станет конечной для поездов, которые следуют в сторону центра. В период ограничений для пассажиров будет курсировать бесплатный автобус КМ на участке МЦК Хорошево — Полежаевская — ЦСКА.

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