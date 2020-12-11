Участники программы лояльности карты «Тройка» накопили 325 миллионов бонусов

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Участники программы лояльности карты «Тройка» «Город» за все время накопили 325 миллионов бонусов. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Пассажиры смогут потратить бонусы на проезд, мобильную связь, покупки в аптеках и еще тысячи товаров от более чем 6000 партнеров программы.

Ранее стало известно, что с 12 по 22 декабря будут закрыты станции «Хорошевская» и «Шелепиха» БКЛ и Солнцевской линии. На участке «ЦСКА» — «Парк Победы» движения поездов не будет, а на участке «ЦСКА» — «Савеловская» они будут курсировать с увеличенным интервалом.

Также станция «Деловой центр» Солнцевской линии метро временно станет конечной для поездов, которые следуют в сторону центра. В период ограничений для пассажиров будет курсировать бесплатный автобус КМ на участке МЦК Хорошево — Полежаевская — ЦСКА.

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