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Гражданина Ирана задержали в Москве по подозрению в мошенничестве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Гражданина Ирана задержали в Москве по подозрению в мошенничестве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, 22-й километр Карта всех событий

Сотрудники НЦБ Интерпола и оперативники Главного управления МВД России по Москве задержали гражданина Ирана, который подозревается в мошенничестве. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, обвиняемый был объявлен в международный розыск в октябре 2020 года. Мужчина может быть причастен к хищению порядка 250 миллионов долларов. Задержание произошло на 22-м километре Калужского шоссе.

В настоящее время мужчина доставлен в отдел внутренних дел.

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Москвамошенничествозадержание
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