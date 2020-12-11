Путин поручит проработать поправки о работе иностранных интернет-сервисов в России

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин даст поручение проработать поправки о работе иностранных интернет-сервисов в РФ. Об этом глава государства сообщил во время встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ).

С просьбой дать соответствующее поручение к президенту обратился член СПЧ Кирилл Вышинский. Он попросил российского лидера дать поручение инициировать подготовку и внесение в Государственную думу законодательных актов, которые обязали бы крупные иностранные интернет-платформы регистрироваться в качестве субъектов в российском правовом поле.

— Правовая база, конечно, должна совершенствоваться. Согласен, — ответил на слова Вышинского Путин.

Он отметил, что этот вопрос будет проработан, а также поблагодарил Вышинского за то, что тот обратил внимание на этот момент.

Встреча Путина с членами СПЧ состоялась 10 декабря, первая часть прошла в открытом для прессы режиме. Стенограмма высказывания президента, сделанного во второй части заседания, была опубликована на официальном сайте Кремля 11 декабря.

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