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«Могу спать спокойно»: Успенская рассказала, что написала завещание
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

«Могу спать спокойно»: Успенская рассказала, что написала завещание

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Любовь Успенская рассказала, что написала завещание. Этим она поделилась со зрителями в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

По словам артистки, она составила документ, чтобы избежать неприятных ситуаций.

— Теперь могу спать спокойно, зная, что если что-то произойдет, тем, кто указан в этом завещании, будет проще вступить в права наследства. Я считаю, что это правильно и предусмотрительно, — уточнила исполнительница.

Она не рассказала, кто указан в завещании. Известно, что ее отношения с единственной дочерью Таней сложные, поэтому есть вероятность, что девушке может ничего не достаться.

Сама девушка называет певицу тираном.

— Мама, все, что ты творила и чем жила, теперь будет обнародовано и выйдет на поверхность. Потому что невозможно дальше прикрывать свои грехи, — сказала Татьяна.

Ранее сообщалось, что в начале 2020 года между Успенской и ее дочерью произошел конфликт. Дочь обвинила мать в агрессии и насилии и уехала на время из России к отцу в США. Этот конфликт оказался в центре внимания телевизионщиков. На Первом канале вышли две программы, которые были посвящены данной теме. Плаксина наговорила в передачах много компрометирующей информации о своей матери и семье.

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отношениязавещаниеЛюбовь Успенская
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