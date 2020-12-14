Фигурантам дела о хищении у Минобороны назначили наказание от 7 до 12 лет колонии

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Пятеро фигурантов уголовного дела о хищении 2,9 миллиарда рублей при поставках электричества Минобороны РФ получили от 7 до 12 лет колонии. Соответствующее решение принял Таганский суд Москвы. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ в понедельник, 14 декабря.

Отмечается, что все фигуранты дела были признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере. В частности, Михаил Фомин получил 12 лет колонии общего режима, Максим Воронков — 11, Иван Лошкарев — 9, а Игорь Быков и Александр Ионов — по семь лет.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что группа бизнесменов получила указанную выше сумму денег от военного ведомства, преступники подделали договоры на оплату уже потребленной в войсках электроэнергии, передает РИА Новости.

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