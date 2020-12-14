«Стильная и дерзкая»: Асмус показала поклонникам новую прическу

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус показала фолловерам новую прическу. Снимки артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Девушка кардинально сменила образ и подстригла волосы под каре. Также экс-супруга Гарика Харламова стала брюнеткой. По словам актрисы, она впервые изменила прическу для роли.

— Ну что-о-о? Как вам? — спросила Асмус.

Поклонников восхитил новый образ артистки, они осыпали ее комплиментами.

«Повзрослевшая героиня фильма Леон»; «Глаза выразительные»; «Мне нравится новый образ роковой женщины»; «Какая же ты стала стильная и дерзкая», — отметили фанаты.

Ранее актриса показала, как проводит время с дочкой.

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