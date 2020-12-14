Отрицательный тест на COVID потребуется для въезда в Нидерланды с 15 декабря

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Граждане стран, не входящих в Европейский Союз и Шенгенскую зону, по прибытии в Нидерланды с 15 декабря должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в сообщении правительства страны в понедельник, 14 декабря.

Отмечается, что сейчас данное требование об отрицательном результате анализа на вирус не распространяется на граждан Нидерландов, Евросоюза и Шенгенской зоны и членов их семей, передает РИА Новости.

По последним данным, общее количество выявленных пациентов с коронавирусом в Нидерландах составляет 613 487 человек. Также известно о смерти 10 048 больных с подтвержденным результатом теста на COVID-19.

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