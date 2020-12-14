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Около 320 тысяч доз «Спутника V» поступили в гражданский оборот в России
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Около 320 тысяч доз «Спутника V» поступили в гражданский оборот в России

Евгения Звощик

Общество

Примерно 320 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже поступили в гражданский оборот в Российской Федерации. Об этом сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в ходе брифинга в понедельник, 14 декабря.

По его словам, эта партия в ближайшие два дня вся будет применена по назначению.

Гинцбург также уточнил, что во вторник, 15 декабря, в гражданский оборот выходит следующая партия «Спутника V» — «довольно значительная», партия будет отправлена в регионы страны, передает РИА Новости.

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