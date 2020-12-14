СК опроверг информацию об убийстве подмосковного бизнесмена

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Бизнесмен Владимир Пасекунов не был убит. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Ольга Врадий.

— Убийства Владимира Пасекунова не было. По факту смерти начата проверка — заявила она.

Ранее СМИ сообщили, что тело бизнесмена нашли около реки Клязьмы в подмосковной деревне Майдарово. Пасекунов работал исполнительным директором компании «РАА «Спецтехника», которая отвечает за разработку авиатренажеров для Министерства обороны Российской Федерации.

Читайте также: Расследование дела о незаконной банковской деятельности завершили в Москве