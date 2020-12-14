СК опроверг информацию об убийстве подмосковного бизнесмена
Бизнесмен Владимир Пасекунов не был убит. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Ольга Врадий.
— Убийства Владимира Пасекунова не было. По факту смерти начата проверка — заявила она.
Ранее СМИ сообщили, что тело бизнесмена нашли около реки Клязьмы в подмосковной деревне Майдарово. Пасекунов работал исполнительным директором компании «РАА «Спецтехника», которая отвечает за разработку авиатренажеров для Министерства обороны Российской Федерации.
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