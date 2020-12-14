Заседания выборщиков начались в США

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Выборщики в некоторых американских штатах на восточном побережье страны приступили к работе — они должны проголосовать за того, кто станет президентом США. Обычно результаты решения становятся известны в тот же день в федеральных СМИ, передает РИА Новости.

Согласно процедуре, выборщики должны составить по два специальных документа-сертификата в шести копиях от каждого штата. Эти документы подписывают, запечатывают и рассылают президенту сената CША, которым сейчас является вице-президент Майк Пенс, госсекретарю штата, в Национальный архив и старшему судье округа, где собирались выборщики.

Голосование выборщиков делает результаты президентских выборов официальными. Тем не менее окончательно результаты президентских выборов утверждаются конгрессом только 6 января.

Президентские выборы в США

Выборы президента США проходят в два основных этапа: голосование избирателей, которые определяют состав коллегии выборщиков, и голосование выборщиков непосредственно за кандидатов на президентское кресло. Первый этап прошел 3 ноября, второй запланировали на 14 декабря, а инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

Трамп считает, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу Байдена, в связи с чем отказывается признавать свое поражение. При этом он поручил администрации начать подготовку к работе с Байденом.

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