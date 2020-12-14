В Google сообщили о восстановлении работы своих сервисов

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Работы сервисов Google восстановлена после технических неполадок днем в понедельник, 14 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Уточняется, что из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации. Это сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, они выдавали большой коэффициент ошибок. В компании также принесли извинения всем пользователям, кого задел произошедший сбой, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что пользователи Сети пожаловались на сбой в работе сразу нескольких сервисов — речь идет о YouTube, Google и Gmail.

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