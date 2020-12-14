Дептранс предупредил об опасности катания на коньках на столичных водоемах

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупредил об опасности катания на коньках на замерзших водоемах. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Дептранс опубликовал видео, на котором виден Северный речной вокзал. В ведомстве отметили, что в лучах солнца он похож на объект из зимней сказки. Глядя на такую красоту, сложно удержаться от катания на коньках по замерзшему водоему.

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

— Удержаться сложно, но лучше не кататься на коньках по реке — это опасно, — говорится в сообщении.

В Дептрансе подчеркнули, что красотой порта пяти морей лучше любоваться со стороны парка, а на коньках стоит кататься в Парке Горького или на ВДНХ.

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