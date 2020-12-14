Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дептранс предупредил об опасности катания на коньках на столичных водоемах
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Дептранс предупредил об опасности катания на коньках на столичных водоемах

Кирилл Николаев

Город

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупредил об опасности катания на коньках на замерзших водоемах. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Дептранс опубликовал видео, на котором виден Северный речной вокзал. В ведомстве отметили, что в лучах солнца он похож на объект из зимней сказки. Глядя на такую красоту, сложно удержаться от катания на коньках по замерзшему водоему.

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

— Удержаться сложно, но лучше не кататься на коньках по реке — это опасно, — говорится в сообщении.

В Дептрансе подчеркнули, что красотой порта пяти морей лучше любоваться со стороны парка, а на коньках стоит кататься в Парке Горького или на ВДНХ.

Читайте также: Москвичам напомнили об опасности выхода на лед на столичных водоемах

Столичные водоемыфигурное катание на конькахМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Беловошин
Александр Беловошин

Я пожарный, я видел горе

Олег Сыров
Олег Сыров

Как я встречал Солженицына

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Президент Макрон вызывает Сатану

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Много нелегальной водки и настоящий снежный человек

Руслан Клинский
Руслан Клинский

2020-й — худший год в истории человечества

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Памяти Гафта: чужой среди своих

Все мнения
О проекте