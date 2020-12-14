СМИ: 104-летняя жительница Испании вылечилась от коронавируса

пенсионеры, старость / Фото: https://pixabay.com/ru

В Испании 104-летняя женщина одержала победу в борьбе с болезнью, вызванной коронавирусной инфекцией.

Престарелая пациентка выписалась из мадридской больницы, где провела две недели. Она стала ее 4149-м пациентом, который справился с заболеванием.

На данный момент в стенах заведения около 100 человек получают лечение в связи с COVID-19, сообщил телеканал Antena 3.

Так, с начала пандемии в Испании зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заболевания. Более 47 зараженных скончались. Власти страны ввели в конце октября режим повышенной готовности, который будет действовать до мая 2021 года.

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