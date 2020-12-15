Три новых очага штамма птичьего гриппа выявили в Южной Корее

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Власти Южной Кореи подтвердили вспышки птичьего гриппа высокой патогенности еще на трех птицефермах страны. Об этом свидетельствуют данные министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны во вторник, 15 декабря.

Отмечается, что очаги штамма птичьего гриппа H5N8 выявили на двух фермах в городе Куми в провинции Кенсан-Пукто, а также на птицеферме в уезде Имсиль в провинции Чолла-Пукто.

При этом пока точно неизвестно, сколько именно птиц выращивается на указанных фермах. Уточняется, что все поголовье будет уничтожено.

На данный момент известно, что высокопатогенный штамм птичьего гриппа выявили уже на 16 птицефермах в Южной Корее. Первый в 2020 году случай был подтвержден на утиной ферме в провинции Чолла-Пукто в конце ноября. Уровень предупреждения по стране в связи с птичьим гриппом подняли до уровня «серьезная опасность», передает РИА Новости.

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