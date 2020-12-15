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Просивший у Путина гражданство РФ итальянский волонтер останется жить в Красноярске
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Просивший у Путина гражданство РФ итальянский волонтер останется жить в Красноярске

Евгения Звощик

Общество

Итальянский волонтер Валерио Дзанетти, получивший российское гражданство и паспорт после обращения к президенту России Владимиру Путину, рассказал, что планирует и дальше жить в Красноярске.

Мужчина отметил, что в России есть много мест, но Красноярск он не променяет ни на что и не изменит ему, поскольку это его любимый край.

— Я был в Нижнем Новгороде, Перми, Твери — много чего видел в России. Все места интересные, везде есть свои прелести, — заявил Дзанетти, пояснив, что у него и мысли не было поменять место жительства и уехать из Красноярска.

По его словам, больше всего в Красноярске ему нравятся набережные Енисея, остров Татышев. Также он любит гулять в национальном заповеднике «Столбы».

Дзанетти рассказал, что планирует и дальше заниматься преподавательской деятельностью. Он добавил, что его родные и друзья приняли новость о получении им гражданства с восторгом. По его словам, у него в планах встретиться с отцом, который хочет посетить Сибирь, но из-за пандемии пока не может этого сделать, передает РИА Новости.

Ранее Валерио Дзанетти во время беседы с президентом России Владимиром Путиным попросил дать ему российское гражданство. Волонтер из Италии живет в Красноярском крае на протяжении восьми лет. Он преподает иностранные языки, а также участвует в волонтерском движении «Мы вместе», помогая пожилым людям.

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