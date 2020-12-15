Мясников прокомментировал запуск сервиса оценки тяжести пневмонии по анализу крови

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Любые применяемые калькуляторы и анкеты всегда имеют лишь вспомогательное значение для работы доктора. Об этом заявил «Вечерней Москве» врач Александр Мясников, комментируя новость о запуске в столице общедоступного сервиса оценки тяжести пневмонии на основе данных, полученных при анализе крови.

Правда, для того чтобы оценить результаты использования программы и технологий ее работы, по словам специалиста, необходим «обширный статистический материал и объективный его анализ».

Ранее «ВМ» сообщала, что в Москве разработан так называемый КТ-калькулятор — нейронная сеть для оценки степени поражения легких. Воспользоваться данным сервисом может любой желающий. Для этого достаточно заполнить анкету с набором данных в Единой медицинской информационной автоматизированной системе.

В мэрии подчеркивают, что «КТ-калькулятор» доступен не только для Москвы, но и для других регионов. По мнению столичных властей, программа, подготовленная совместно со специалистами МГУ, станет дополнительным инструментом помощи при диагностике пневмоний. А с учетом того, что в ее основе лежат нейронные сети, она будет постоянно обучаться и совершенствоваться.

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